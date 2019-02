Peab höjer utdelningen efter resultatförbättring

”För 2019 har vi ett starkt orderläge och bredden i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra”, skriver Jesper Göransson.

Peab sålde 660 egna bostäder under kvartalet, ned från 937 under motsvarande period 2017. Andelen sålde bostäder i produktion uppgick till 63 procent per den 31 december, ned något från de 64 procent som rapporterades per den 30 september och klart lägre än de 72 procent som redovisades i slutet av 2017 års sista kvartal.