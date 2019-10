Läkemedelschefen: Vi har 14 potentiella blockbusters i portföljen

Det sade Astra Zenecas vd Pascal Soriot under en telefonkonferens i samband med publiceringen av rapporten för det tredje kvartalet.

Fördelat på läkemedelsbolagets verksamhetsområden befinner sig sex av dessa tillgångar inom onkologi-, fyra inom området för hjärta/kärl, njure och metabola sjukdomar (CVRM) samt fyra inom luftvägsområdet. Pascal Soriot gick inte närmare in på exakt vilka läkemedel som han avsåg i uttalandet. Däremot gav han en ledtråd i att det bland annat rör sig om de nya mediciner som Astra Zeneca ser som huvudsakliga drivare av försäljningen.

Inom onkologiområdet framhöll Pascal Soriot lungcancerläkemedlen Tagrisso och Imfinzi samt Lynparza vid behandling av äggstocks- och bröstcancer, men där utveckling även sker inom bland annat prostata- och bukspottkörtelcancer. Både Tagrisso och Imfinzi har redan blockbusterstatus medan Lynparza med en försäljning på 847 miljoner dollar under årets inledande nio månader står närmast till att nå upp till blockbusterstatus.

Det fjärde läkemedlet som Pascal Soriot framhöll under telefonkonferensen var Calquence vid behandling av olika former av blodcancer. Läkemedlet har i sin tidiga lanseringsfas ännu bara uppnått en försäljning om 108 miljoner dollar under niomånadersperioden fram till och med september 2019.

Samtliga nämnda cancerläkemedel överträffade analytikernas förväntningar på försäljningen under det tredje kvartalet enligt Infront Datas konsensus.

Tagrissos försäljning kom in nästan 4 procent över förväntningarna med en försäljning på 891 miljoner dollar och försäljningen av Imfinzi låg drygt 15 procent över förväntningarna med en försäljning om 412 miljoner dollar i det tredje kvartalet.

Lynparza-försäljningen på 327 miljoner dollar var knappt 10 procent bättre än väntat. Calquence försäljning om 44 miljoner dollar låg drygt 5 procent över konsensus.

I den sena forskningsportföljen inom onkologi återfinns även trastuzumab deruxtecan. Läkemedelskandidaten granskas för närvarande av läkemedelsmyndigheten FDA i USA vid behandling av en form av bröstcancer. Trastuzumab deruxtecan införlivades genom ett licensavtal med japanska Daiichi Sankyo och har enligt Deutsche Bank blockbusterpotential. Analyshuset noterade då även att Astra Zenecas chef för forskning och utveckling inom onkologi, José Baselga, anses som en av världens främsta bröstcancerspecialister.

Det sjätte läkemedlet inom onkologi som kan nå blockbusterstatus är prostatacancerläkemedlet Zoladex. Under niomånadersperioden fram till och med september hade Zoladex en försäljning på 617 miljoner dollar. Läkemedlet betecknas av Astra Zenecas redovisning som en mogen medicin (legacy).