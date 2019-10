Parlamentet planerar lägga veto mot Johnsons brexitplan

Labourledaren Jeremy Corbyn ger dock inte mycket för Johnsons plan, som han beskrev som värre än den som lades fram av Theresa May, Johnsons företrädare.

”Det är bra att man har kommit med ett konkret förslag. Det är också bra att man är beredd att diskutera det här så att vi kan säkerställa att Storbritannien lämnar EU under ordnade former, det tjänar vi alla på”, säger han till TT.

Under torsdagen besöker Irlands premiärminister Leo Varadkar Sverige. Under en presskonferens med den svenske statsministern Stefan Löfven lyfte han flera problem med Johnsons plan. Bland annat risken för någon form av gränskontroller eftersom Nordirland och Irland inte skulle räknas till samma tullzon.

Under förmiddagen i det brittiska underhuset bekräftade nämligen det konservativa partiets majoritetsledare i underhuset, Jacob Rees-Mogg, uppgifterna som cirkulerade under onsdagen om att parlamentet kommer att stängas ned, skriver The Guardian.