Pareto skruvar ner prognosen för oljepriset – och sänker oljebolagen

Det skriver Pareto i en sektoranalys av oljebolagen och som Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat tidigare sänker Pareto rekommendation och riktkurs för Enquest och Shamaran.

Pareto sänker prognosen för Brentoljan till ett genomsnittligt pris på 65 dollar per fat för 2019 och 2020, från tidigare 72 dollar per fat. På måndagen låg priset strax under 60 dollar per fat.

På grund av relativt höga driftskostnader och hög belåningsgrad är Enquest en av de mest oljepriskänsliga aktierna av de oljebolagen, menar Pareto.