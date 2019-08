Pareto: Omotiverat hög rabatt i Kinnevik

Pareto konstaterar att de senaste veckorna har varit händelserika för Kinnevik och pekar noteringen av Livongo, finansieringsrundan i Babylon och den starka rapporten från det viktiga börsportföljbolaget Zalando.

Enligt Paretos beräkningar har dessa nyheter, inklusive mindre värdeförändringar i resten av portföljen, ökat substansvärdet med 32 kronor per aktie under den senaste veckan. Samtidigt har aktien bara stigit med lite mer än 7 kronor och som en konsekvens har rabatten ökat med 4,4 procentenheter till strax under 30 procent, något Pareto tycker är omotiverat och anmärkningsvärt, "särskilt eftersom tillgångar har flyttat från den onoterade till den noterade portföljen".

Kinnevik-aktien har de vid 15-tiden på torsdagen stigit med 3,9 procent. Zalando, som är Kinneviks värdemässigt klart största innehav, noterades runt 13 procent högre i Frankfurt vid samma tidpunkt.