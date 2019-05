Paradox: Imperator Rome har överträffat försäljningsmålen

"Spelmedias omdömen har varit mycket positiva, däremot ser vi lägre användarbetyg än förväntat på Steam. Vi tar detta på stort allvar - spelteamet jobbar nu med att analysera dessa omdömen och se över sin planerade roadmap med dem i åtanke. Detta är på många vis business as usual för oss - vår spelutveckling sker alltid i nära samklang med våra spelare och vi är enormt tacksamma för all feedback om hur vi kan göra spelet bättre", skriver vd Ebba Ljungerud i rapporten.

Tre expansioner släpptes under perioden; Green Cities och Parklife till Cities: Skylines Console samt Man the Guns till Hearts of Iron IV. Dessutom lanserades Stellaris: Console Edition för Xbox One och Playstation 4.

"Det är första gången vi lanserar ett grand strategy-spel på konsol. Spelet har tagits emot mycket positivt av såväl befintliga som nya spelare och skapar möjligheter för ytterligare grand strategy-spel för konsol", skriver vd:n.