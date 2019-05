Oväntat stor förlust – anrika detaljhandlaren rasar i förhandeln

Den amerikanska detaljhandelskedjan JC Penney redovisade en förlust per aktie på 0,48 dollar under det första kvartalet 2019 vilket kan jämföras med minus 0,25 dollar under samma period i fjol. Analytikerna hade i snitt väntat sig en förlust per aktie på 0,38 dollar. Aktien rasar med nästan 9 procent i förhandeln.