Helsingfors- och Köpenhamnbörserna var under stora delar av onsdagen på plus, men övergick sedan till minus strax efter att USA-börserna hade öppnat. USA-börserna öppnade på plus, men vände däremot ned kort därefter. Oslobörsen kunde dock uppvisa en uppgång. Samlingsindexet Vinx 30 sjönk 0,9 procent till nivån 1.232.