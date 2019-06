Oscar Properties letar partner till bostadsprojekt

Bolaget hade drygt 1.100 bostäder i pågående produktion när bostadsmarknaden bromsade in. Efter en rad färdigställanden under 2018 var nivån 195 enheter i slutet av mars. Efter kontinuerliga vinster under åren 2012 till 2017 redovisade bolaget en rörelseförlust under 2018.

Det var inte minst en följd av att Oscar Properties behövde ta extrautgifter, "forcera kostnader", för att få klart projekt i tid när det rapporterades om att avtal kunde vara ogiltiga om inte tidsplaner hölls, fortsatte vd:n.

Han pekade, utöver ovan nämnda ifrågasättandet av avtal, även på att det funnits en osäkerhet huruvida kunder kunde få finansiering från banker för att tillträda ingångna avtal.

"Vi har hela tiden haft en av de högsta andelarna sålt i pågående produktion av samtliga bostadsutvecklare", sade han och lyfte fram det som en viktig säkerhet som gäller även i dagsläget även om produktionsnivån är låg. Detta då det varit svårt att byggstarta sedan 2018, fortsatte han.

För att öka produktionen kommer bolaget utöver projekt som Gasklockan även att bygga lågprisbostäder ute i landet samt företagsbostäder medan Uppsala-projektet Cykelfabriken gjorts om till ett kontorsprojekt, påpekade han.