Osäkerhet om Mays framtid – pundet fortsätter tappa

Theresa Mays tal på tisdagen tycks bara ha gjort hennes redan osäkra position värre. Nu rapporterar bland annat tv-kanalen Sky News att hennes kabinett är rasande och att flera ministrar anser att det som presenterades under talet inte var detsamma som det man kommit överens om under ett tidigare möte på tisdagen. En källa beskriver det som att brytpunkten nu nåtts.

Pundet har handlats ned stadigt under onsdagen efter volatil handel på tisdagen medan marknaden smälte Theresa Mays brexit-tal. Mot euron har pundet tappat knappt en halv procent under onsdagen. Försvagningen mot dollarn är marginellt lägre.

"Det är i princip den politiska osäkerheten… och möjligheten att det blir en hård brexit som tynger pundet", säger Vatsala Datta, räntestrateg vid Royal Bank of Canada, till Reuters.

Tidigare under onsdagen kom den brittiska inflationen för april in något under förväntan, 2,1 procent jämte konsensusprognosen 2,2 procent vilket var i inje med Bank of Englands prognos.