Handelsoro pressar Wall Street – teknik och energi ned

Dow Jones industriindex handlas ned knappt 1,2 procent. Nasdaqs kompositindex handlas ned 1,3 procent medan tekniktunga Nasdaq 100 bjuder på en lika stor nedgång.

Bland förlorarna syns teknikaktier som pressats tidigare i veckan av den upptrappade konflikten kring det kinesiska telekombolaget Huawei.

Även energisektorn faller tillbaka efter att oljepriset letat sig ned ytterligare under torsdagen. Vid börsöppning i New York handlas den amerikanska WTI-oljan ned 3 procent till 59,48 dollar medan Nordsjöoljan är ned 2,5 procent till 69,1 dollar per fat.

Bland förlorarna syns bland annat prospekteringsbolaget Concho Resources som handlas ned 4,2 procent.