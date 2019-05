Oro bland kinesiska banker efter statlig tvångsförvaltning

Hans bank har för närvarande 206 olika obligationer i marknaden till ett värde av motsvarande över 100 miljarder kronor, enligt Refinitiv. Dessa var handelsstoppade under måndagen, men övertagandet av banken bidrog till att orsaka oro i den kinesiska bankräntemarknaden.

Baoshang Banks ägarbolag Tomorrow Holdings ordförande har varit under granskning de senaste två åren sedan regimen slog ned brett på vad som ansågs vara för höga risktaganden hos finanskonglomerat i landet. Miljardären, finansmannen och ordföranden, Xiao Jianhua, har inte synts till sedan han försvann från ett hotell i Hongkong 2017.

Mindre kinesiska banker straffades med högre inlåningskostnader på räntemarknaden under måndagen, då andelen belåning som betecknas som problematisk hos Baoshao är särskilt hög just i mindre banker.

Myndigheternas förvaltningsåtagande innebär att staten nu går in och säkrar kundernas kapital och 70 procent av bankens större bankskulder (minst 7,25 miljoner dollar) och upp till 80 procent av skulderna mot de återstående skulderna mot offentliga kreditorer. Dessutom garanteras att all ränta från bolagsinsättningar på under 7,25 miljoner dollar kommer att vara återbetalbara och att de som överskrider gränsen är "förhandlingsbara", enligt kinesiska nyhetsbyrån Caixin.