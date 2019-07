Orexo licensierar ut Zubsolv i Australien och Nya Zeeland

Orexo kommer att vara ansvarig för varuförsörjning medan Mundipharma Australien ansvarar för kommersialisering av Zubsolv i Australien och Nya Zeeland.

Under åren 2016-2017 fanns uppskattningsvis 735.000 människor i Australien som använde opioider för icke medicinskt bruk och 2018 fick mer än 50.000 ersättningsbehandling för behandling av opioidberoende, enligt Orexo som hänvisar till siffror från Australian Institute of Health and Welfare.