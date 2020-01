Öresund levererar sämre än index – men höjer utdelningen

För helåret 2019 ökade substansvärdet med 8 procent och uppgick till motsvarande 135 kronor per aktie per den sista december. Ökningen kan jämföras med Stockholmsbörsens avkastningsindex, SIXRX, som ökade med 35 procent under fjolåret.

”Året kännetecknades av en god riskaptit och en mycket stark börsuppgång i ljuset av en fortsatt lågräntemiljö och ytterligare stimulansåtgärder från centralbankerna. Öresunds värdepappersportfölj hängde dock inte med i uppgången. En handfull bolag i värdepappersportföljen har dessutom haft det tufft på grund av såväl bransch- som företagsspecifika orsaker”, skriver bolaget i rapporten.