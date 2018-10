Öresund har fortsatt öka i norsk byggare

Substansvärdet uppgick till 135 kronor per aktie i slutet av september. Aktiekursen stängde kvartalet på 141,60 kronor, det vill säga aktien handlades med en substanspremie på strax under 5 procent. I slutet av det andra kvartalet var substansvärdet 126 kronor per aktie och kursen då motsvarande en smärre rabatt, 0,2 procent.

Substansvärdesutvecklingen hittills i år uppgår till 12,4 procent utdelningsjusterat, något mer än SIX Return Index som steg med 11,3 procent. Facit under det tredje kvartalet: plus 7,4 procent mot index plus 6,9 procent.

Det största nettoförvärvet under perioden januari-september är norska järnvägsbyggbolaget NRC Group för 144 miljoner kronor, varav 99 Mkr under Q2 och 45 Mkr under Q3. Bolagets börsvärde uppgår till drygt 3 miljarder norska kronor.