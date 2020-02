Oregelbunden handel i växtlivsmedelsbolagets börspremiär

Aktien i företaget Veg of Lund, som utvecklar och säljer växtbaserade livsmedel, handlades oregelbundet i debuten på handelsplattformen Nasdaq First North. Efter en halvtimme var aktien oförändrad. Avslut hade då gjorts i intervallet 10,50-13,90 kronor, vilket innebar först en uppgång på 26 procent och sedan en nedgång till som mest 5 procent jämfört med teckningskursen i noteringserbjudandet på 11 kronor per aktie.