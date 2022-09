Ordförande blir vd i Elos Medtech

Citi upprepar enligt nyhetsbyrån Dow Jones sin köprekommendation för försvarskoncernen Saab med riktkursen 458 kronor per aktie. Aktien tillhör måndagens lätträknade vinnare på Stockholmsbörsen med en uppgång på 4,5 procent.

Under ledning av Nike Mekibes

Enligt Dow Jones menar Citis analytiker att Saabs affärsområde Dynamics, som bland annat sysslar med missilsystem och torpeder, bör leverera högre marginaler än vad konsensus ligger på i dagsläget. Detta väntas dock delvis motverkas av högre koncernkostnader i år.

Citi upprepar sin köprekommendation och riktkursen 458 kronor per aktie. Aktien stiger med 4,5 procent till 360,5 kronor per aktie under måndagen.