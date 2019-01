Optimistiskt avslut på börsen – SSAB och SKF i topp

En av dagens stora vinnare är rapporterande stålproducenten SSAB som stängde på plus 4,1 procent efter att ha höjt utdelningen från 1 till 1,5 kronor per aktie och redovisat en skuldsättning som minskar i snabbare takt än väntat.

Även kullagertillverkaren SKF gick klättrade på börsen efter morgonens rapport som visade på ett justerat rörelseresultat över förväntan för det fjärde kvartalet. Även den organiska tillväxten slog analytikernas prognoser och vid stängning hade aktien avancerat 4,6 procent.

Sämre gick den för verkstadsjätten Autoliv som strax innan lunchtid redovisade en försäljningstillväxt i fjärde kvartalet på 4,2 procent att jämföra med förväntade 7,1 procent. Även rörelseresultat kom in under förväntan på 21 miljoner dollarn, jämfört med förväntade 23,7 miljoner dollar. Omsättningen uppgick till 2.193 miljoner dollar, mot förväntade 2.249 miljoner dollar. Rapporten gjorde verkstadsjätten till det sämst presterande bolaget av OMXS30 under handelsdagen och aktien stängde på minus 4,5 procent.

Swedbank var först ut av storbankerna att visa färg. Ett rörelseresultat lägre än Infront Datas snittestimat efter oväntat svaga provisions- och tradingintäkter samt högre kreditförluster och kostnader fick aktien att stänga på minus 2,4 procent under dagen. Swedbank drog även med sig övriga storbanker i fallet. Handelsbanken, Nordea och SEB stängde alla ned 1,4, 0,4 respektive 0,3 procent.