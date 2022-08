Oppositionen vill tillåta uranbrytning

Under måndagsmorgonen steg räntan på den amerikanska tvååringen med omkring 6 punkter till 3,46 procent.

Uppgången kommer i spåren av fredagens hökaktiga tal från Fed-chefen Jerome Powell där budskap var att Fed bedömer att penningpolitiska åtstramningar och räntehöjningar kommer att vara nödvändiga ett bra tag framöver för att få ned inflationen som håller sig på den högsta nivån på 40 år. Och han sa att processen, med att tygla inflationen, förmodligen kommer att bli smärtsam, både för hushåll och för företag.

”Även om det fanns förväntningar om att Powell skulle vara hökaktig så överträffade han de förväntningarna. Jag var förvånad att den amerikanska räntemarknaden inte rörde sig mer i fredags”, säger Andrew Ticehurst, räntestrateg på Nomura i Australien, till Bloomberg.

Även dollarn stärks under måndagsmorgonen och är i skrivande stund upp 6 öre mot kronan till nivån 10,736 kronor per dollar. Mot euron stärks dollarn till nivån 0,992 dollar per euro.

I fredags föll amerikanska S&P 500 3,4 procent medan Dow Jones sjönk 3 procent och Nasdaq 3,9 procent.

”Det hökaktiga budskapet lyfts fram som drivkraften bakom börsfallet i fredags men räntorna rörde sig inledningsvis inte särskilt mycket vare sig i den korta eller långa änden av avkastningskurvan. Under natten har dock USA-räntorna börjat stiga och både 2 och 10-åriga statsräntor är upp ca 10 räntepunkter jämfört med stängningen i fredags”, skriver SEB i ett morgonbrev.

