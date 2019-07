Svagt röd öppning på Stockholmsbörsen – läkemedelsbolaget rasar tvåsiffrigt

Asiatiska börser handlades ned efter gårdagens grusade förhoppningar om ett snabbt handelsavtal mellan USA och Kina, efter att USA:s president Donald Trump tweetat om att det inte fanns några tecken på att Kina har börjat köpa amerikanska jordbruksprodukter.

De ledande börsindexen i New York handlades svagt ned under tisdagen. Apples resultat kom in bättre än väntat för bolagets tredje kvartal och aktien steg 4,5 procent i efterhandeln.

Även amerikanska spelutvecklingsbolaget Electronic Arts resultat var bättre än väntat, vilket fick aktien att stiga 4-5 procent i den amerikanska efterhandeln.

I Sverige visade Lundin Petroleum ett ebitda-resultat något över förväntan för det andra kvartalet. I rapporten framkom det även att platåproduktionen på Lundin Petroleums fält Edvard Grieg kan förlängas från mitten av 2020 till slutet av 2022. Produktionen på Johan Sverdrup väntas alltjämt starta i november i år. Aktien stiger 1,3 procent.