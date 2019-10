Opec sänker efterfrågeprognos på olja

Den globala efterfrågan under 2020 väntas uppgå till 100,88 miljoner fat per dag, jämfört med 100,92 i förra rapporten.

Opec höjer prognosen för efterfrågan på Opec-olja för 2019 till 30,73 miljoner fat per dag, jämfört med 30,61 i förra rapporten. För 2020 pås en efterfrågan på 29,57 miljoner fat per dag, jämfört med 29,40 i förra rapporten.

Opec bedömer att den genomsnittliga råoljeproduktionen för de 14 Opecländerna var 28,491 miljoner fat per dag i september, jämfört med 29,809 föregående månad. Bland annat minskade Saudiarabien produktionen med nästan 1,3 miljoner fat per dag, men även Nigeria minskade med 60.000. Libyen drog upp med 104.000 fat per dag.