Opec nära förlänga produktionsavtal enligt saudiske energiministern

Enligt uppgifter från IMF krävs ett oljepris på mellan 80 och 85 dollar per fat för att den saudiska statsbudgeten inte ska gå med underskott. Enligt Vladimir Putin behövs bara att oljepriset ligger på 40 dollar per fat för att Rysslands budget ska gå ihop och han pekade ut 60-65 dollar per fat som en nivå den ryska regeringen är bekväm med enligt Reuters.