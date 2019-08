Opec flaggar för tillväxtrisker – oljan faller tillbaka

Opec väntar sig att den globala efterfrågan på olja kommer att vara 99,92 miljoner fat per dag under 2019, upp från 99,87 i förra månadsrapporten. Den globala efterfrågan under 2020 väntas uppgå till 101,05 miljoner fat per dag, jämfört med 101,01 i förra rapporten.

"Denna prognos är föremål för nedåtrisker från den osäkerhet som råder vad gäller den globala ekonomiska utvecklingen", skriver Opec.

Världsekonomin väntas nu växa med 3,1 procent i år vilket är en nedrevidering med 0,1 procentenheter jämfört med juliprognosen. Prognosen för 2020 är oförändrad på 3,22 procent. Prognosen för den amerikanska tillväxten har sänkts med 0,2 procentenheter till 2,4 procent för 2019 med hänvisning till de stora nedrevideringar som gjorts i den amerikanska statistiken.