Opec-chef antyder att inga nya produktionssänkningar görs i december

Kommentarerna stärker tesen om att oljemarknaden går mot starkare fundamentala faktorer under 2020 och både WTI- och Brent-kontrakten steg efter uttalandena till lätt positiva nivåer. Vid 16-tiden svensk tid är Priset på Brentolja upp med 0,8 procent till 62,44 dollar och WTI med 1,0 procent till 57,28 dollar per fat.

”Vi kommer förmodligen att se en skarp nedrevidering av utbud från icke-Opecländer på väg in i 2020, då särskilt avseende amerikansk skifferolja”, sade Muhammed Barkindo vid en oljeindustrikonferens i Abu Dhabi, enligt Bloomberg News.

Priset har pendlat kraftigt med dragning uppåt under året. Kartellen har fått ta hjälp av utomstående som Ryssland för att hålla marknaden stadig.

Opec har via vissa medlemmar sagt sig avse diskutera nya produktionssänkningar vid mötet. Sanktionspressade Irans oljeminister Bijan Zanganeh gick i början av förra veckan så långt som att hävda att produktionssänkningar i praktiken redan är klara att sättas i verket efter mötet.

Enligt Muhammed Barkindo verkar saken inte lika klar, givet att vissa amerikanska oljebolag varslat om inbromsning inom skifferolja på väg in i 2020, med prognoser om expansion på 300.000-400.000 fat per dag. Detta är delvis en konsekvens av att investeringstakten avtagit i industrin som en följd av ökad ägarpress på aktieutdelning, enligt Bloomberg News.

Den totala efterfrågan i världen var i fjol 96,9 miljoner fat per dag, enligt Internationella energimyndigheten IEA:s årsrapport World Energy Outlook, som publicerades på onsdagen. I rapporten spåddes också att oljeefterfrågan planar ut runt 2030 och att efterfrågan då ökat till 105,4 miljoner fat per dag.

Opec räknar dock med att det globala utbudet av oljeprodukter kommer att vara något högre än efterfrågan under åren 2020 till 2025, framgick av årets World Oil Outlook som publicerades i förra veckan. Oljekartellen spådde att utbudet för 2025 kommer att vara 105,8 miljoner fat per dag med en efterfrågan på 105,6 miljoner fat per dag - alltså klart högre än IEA:s prognos.