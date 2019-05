Oncopeptides planerar ansökan om villkorat marknadsgodkännande i USA

Under våren har Oncopeptides fört en dialog med FDA om ett så kallat villkorat marknadsgodkännande från resultaten från den pågående fas 2-studien Horizon. Enligt ett pressmeddelande som publicerades efter börsstängning på måndagen har bolaget nu beslutat att lämna in en ansökan om ett sådant godkännande.

”En detaljerad plan för sammanställandet av ansökan är nu under utveckling men bolaget har som målsättning att lämna in ansökan till FDA under första kvartalet 2020. Detta kan då potentiellt leda till det första marknadsgodkännandet för melflufen i USA 2020”, skriver Oncopeptides i pressmeddelandet.

I en kommentar uppger vd Jakob Lindberg att de diskussioner som först hittills med den amerikanska myndigheten indikerar ”goda möjligheter” att ansökan godkännas.