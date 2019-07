Resultatlyft för konsultmäklaren – aktien stiger

Blickar vi framåt så spår Ework att bolaget inte kommer nå hela vägen fram med den tidigare ambitionen om en årlig omsättningstillväxt på 20 procent och en ökning av vinst per aktie med i snitt 20 procent om året under perioden 2016-2020.

”I ljuset av vinstutvecklingen under 2018 bedöms Ework inte fullt ut nå det finansiella målet för vinst per aktie för perioden 2016–2020. Dock består ambitionen att öka vinsten per aktie med 20 procent per år under åren 2019 och 2020”, skriver bolaget i rapporten.

Rapporten fick ett varmt mottagande på Stockholmsbörsen och aktien stiger med 5,6 procent.