Oljepriset vänder till minus under onsdagseftermiddagen

Marknadens initiala oro över nattens iranska attack mot amerikanska mål i Irak har stadigt avtagit under onsdagen.

Spotpriset på Brentoljan rusade initialt med omkring 4 procent till drygt 71 dollar per fat under natten till onsdagen men har sedan stadigt fallit tillbaka under dagen. På onsdagseftermiddagen hade priset även vänt till en nedgång på 1,3 procent till 67,5 dollar per fat.

WTI-oljan visade upp en liknande rörelse och var som mest upp omkring 4,5 procent i de arla morgontimmarna för att under eftermiddag sedan vänt till en nedgång på 1,7 procent till 61,6 dollar per fat.