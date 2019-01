Uppgifter: USA överväger att införa oljesanktioner mot Venezuela

Oljan har gått svagt under hela onsdagen men stärks under kvällen. Strax efter klockan 20.30 svensk tid handlas Nordsjöoljan Brent runt 61 dollar per fat. Det motsvarar en nedgång om 0,6 procent för dagen men är över dagens lägstanivåer runt 60,2 dollar per fat.

Även den amerikanska WTI-oljan stärks något med spotpriset runt knappt 52,6 dollar per fat – fortfarande ned 0,4 procent för dagen men upp från botten runt 51,8 dollar per fat tidigare under kvällen.