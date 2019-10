Oljepriset sjunker igen efter uppåtrekylen

Oljeterminerna föll på tisdagskvällen klart under 60 dollar per fat för Brent och fortsatte ned till 58:40 dollar, samtidigt som den saudiska oljeproduktionen uppgavs vara tillbaka på samma nivåer som före drönarattacken. Tidigt på onsdagen rekylerad priset upp 1 dollar, men backade åter ned till strax under 59 dollar per fat.