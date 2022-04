Oljepriset fortsätter pressas efter att USA öppnat reservkranarna

Oljepriserna sågs lägre under torsdagskvällen och fortsatte pressas tydligt in på fredagsmorgonen. Pristappen kom i spåren av att USA presenterat en plan om att trycka ut 1 miljon fat olja per dag i sex månader, med start i maj, från landets strategiska oljereserv (SPR) i syfte att fylla efterfrågegapet på marknaden och dämpa priserna. Reservutsläppet beskrivs som det hittills största.