Oljepriset fortsätter falla till nytt årslägsta

Det har gått snabbt utför oljepriset under de senaste månaderna. Sedan toppen i början av oktober har spotpriset på Brentoljan backat med omkring 28 procent till 61,75 dollar per fat. Som lägst var priset under fredagen nere på 61,49 dollar per fat vilket var den lägsta nivån sedan december 2017.

WTI-oljan har i sin tur tappat drygt 30 procent sedan oktobertoppen och handlas nu för 53,16 dollar per fat.

"Det finns i nuläget ett överutbud i marknaden och en marknad med ett överutbud har svårt att hitta ett prisgolv", skriver investmentbanken Jefferies i en analys på fredagen enligt Reuters.