Oljepriset fortsätter att falla på torsdagen

Oljepriset tog på onsdagskvällen ett tydligt kliv nedåt, vilket Di tidigare rapporterat om, och utförslöpan fortsatte sedan under torsdagen. Vid halv tre var spotpriset på Brentoljan ner 2,1 procent till 69,3 dollar per fat medan WTI-oljan tappar 2,1 procent till 60 dollar per fat.

”Den framhärdande optimismen för en lägre global tillgång och högre oljepriser kommer nu endast styrkas när de amerikanska oljelagren börjar minska”, skriver Tamas Varga, analytiker på PVM Oil, i en kommentar enligt Reuters.

Även på Stockholmsbörsen var oljesektorn under press på torsdagen. Lundin Petroleum backar med 4,1 procent medan Enquest är ner 7,8 procent och Ipco 3,5 procent.