Oljepriset faller – Trump: Jag ringde Opec

Oljepriset tog ett ordentligt kliv nedåt under fredagseftermiddagen. Strax efter att klockan passerat halv fem svensk tid var spotpriset på Brentoljan ner 3,2 procent till 71,9 dollar per fat. Spotpriset på WTI-oljan är i sin tur ner 3,2 procent till 63 dollar per fat.

Sedan årsskiftet är spotpriset fortfarande upp omkring 33 respektive 39 procent.

”Nedåtpressen är främst ett resultat av vinsthemtagning efter det senaste rallyt som tryckte upp priserna genom tekniska stopp som accelererade rörelsen”, säger Hans van Cleef, energiekonom på ABN Amro, till Reuters.