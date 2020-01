Oljepriset faller som en sten efter Donald Trumps tal

Vid 19.30-tiden på onsdagskvällen har spotpriset på WTI-olja backat med 5,3 procent till runt 59,40 dollar per fat efter att tidigt i morse ha varit upp med 4,7 procent. Priset på Brentolja var samtidigt ner med 4,3 procent till 65,10 dollar per fat efter att under morgonen ha varit uppe på 4 procent plus.

Den kraftiga prisökningen på morgonen kom efter att Iran under natten till onsdagen attackerat militärbaser i Irak och marknaden väntade sig en upptrappning i konflikten med USA. Under dagen avtog dock prisstegringen för att vid 16-tiden på eftermiddagen falla rejält i samband med att det amerikanska energidepartementet presenterade oväntade ökningar i de amerikanska råoljelagren i förra veckan.