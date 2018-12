Oljepriserna har rekylerat upp under eftermiddagen

Samtidigt steg lagren i Cushing, en leveranspunkt för WTI-olja, med 1,1 miljoner fat. Nu pekar dock oljehandlare på att lagren vid cushing är på väg ner igen vilket kan ligga bakom eftermiddagens prislyft, enligt CNBC.

VId 16.45-tiden handlas Brent-oljan vid 60,37 dollar per fat, från att ha bottnat på 59,50 dollar tidigare under dagen. WTI-olja kostar 51,28 dollar per fat, från att ha varit nere runt 50,40 dollar efter lunch.