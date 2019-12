Oljeförhandlingar drar ut på tiden

Tidigare under torsdagen rapporterades att delegaterna i princip varit överens om att utöka produktionsneddragningarna med 500.000 fat per dag till totalt 1,7 miljoner fat. Det skulle i praktiken däremot mest vara en formalisering av de produktionsminskningar som redan gjorts löpande under året.

Särskilt frågan om Irak, som haft svårast att leva upp till utlovade neddragningar, är kvar att lösa.