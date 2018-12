Oljebolagen lyfter med oljepriset

Oljepriset steg 5 procent på måndagen på förhoppningar om en överenskommelse mellan oljekartellen Opec och Ryssland om minskad produktion.

Efter det kraftigaste prisfallet på Nordsjöolja på över ett decennium under november månad, steg priset under måndagens inledande handel med runt 5 procent. Vid 10.20-tiden på måndagen låg spotpriset på ett fat Brentolja 61,80 dollar. Spotpriset på WTI-oljan är i sin tur upp 2 procent till 53,3 dollar per fat.

Oljebolagen tog rygg på den positiva prisutvecklingen. Lundin Petroleum steg omkring 3,60 procent och handlades vid klockan 10.30 för 248,3 kronor per aktie. Blackpearl Resources steg närmare 7,6 procent till 7,54 kronor och Africa Oil lyfte 1,56 procent till 8,14 kronor.