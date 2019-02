Oljebolag stiger och Amazon tappar på Wall Street

På bolagsfronten tappade Amazonaktien knappt 4 procent. I rapporten efter torsdagens stängning redovisade näthandelsjätten en vinst per aktie på 6:04 dollar för det fjärde kvartalet, vilket var högre än analytikernas förväntningar på 5:56 dollar. Amazons intäktsprognos för första kvartalet var dock svagare än väntat och bolaget varnade också för ökade investeringar framöver.

Oljejätten Exxon Mobil handlades upp drygt 3 procent sedan kvartalsresultatet slagit förväntningarna. Vinsten per aktie var 1,41 dollar för det fjärde kvartalet, klart högre än analytikernas snittestimat på 1,02 dollar.

Även Chevron överraskade positivt i sin kvartalsrapport och aktien var upp 2,7 procent.

Läkemedelsbolaget Mercks justerade resultat per aktie blev 1,04 dollar för det fjärde kvartalet, marginellt över förväntade 1,03 dollar. För helåret 2019 spår Merck ett justerat resultat på 4,57-4,72 dollar per aktie. Väntat var 4,69 dollar per aktie. Aktien handlades upp 3,3 procent.