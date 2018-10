Oljan under press för andra dagen i rad

Såväl Nordsjöoljan Brent som den amerikanska WTI-oljan fortsatte ned under torsdagen. Vid klockan 16.30 var spotpriset på Brent ned 1,2 procent till 79,3 dollar per fat efter att ha tappat så mycket som 2 procent tidigare under dagen.

Samtidigt handlades WTI-oljan ned 1 procent till strax över 69 dollar per fat. Då har priset återhämtat något sig från en nedgång på 2 procent till drygt 68,5 dollar per fat.

Det är den andra dagen i rad som oljepriset faller efter att veckostatistik från den amerikanska energimyndigheten EIA som publicerades på onsdagen visat att de amerikanska råoljelagren ökade med 6,5 miljoner fat förra veckan. Analytikerna hade väntat sig en ökning på 2,5 miljoner fat.