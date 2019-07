Oljan stiger efter fall i USA:s oljelager och oro för storm i Mexikanska gulfen

Spotpriset på Brent nådde tillfälligt strax över 65 dollar per fat på onsdagsmorgonen efter att ha stigit 0,7 procent. Samtidigt är spotpriset på den amerikanska WTI-oljan upp 0,8 procent till knappt 58,8 dollar per fat.

I en månadsrapport som publicerades sent på tisdagen spår den amerikanska energiorganisationen EIA nu att spotpriset på Brentolja ska stiga till ett snittpris om 67 dollar per fat under den andra halvan av året.

Därefter väntas Brent röra sig i sidled under 2020. Den amerikanska WTI-oljan ska dock upp till 62 dollar per fat i snitt under den andra halvan av 2019 för att därefter stiga ytterligare något till 63 dollar per fat i snitt under nästa år enligt EIA:s prognos.

Samtidigt har IEA också skrivit ned sin prognos för den globala efterfrågan på olja något. Nu väntas den landa på 1,1 miljoner fat per dag, ned från 1,3 miljoner fat i juniprognosen. Till 2020 väntas efterfrågan öka till 1,4 miljoner fat per dag. Både i år och nästa år väntas de globala oljelagren ökade med 0,1 miljoner fat per dag till följd av svagare efterfrågan.

Samtidigt väntas den amerikanska oljeproduktionen fortsätta att öka. EIA spår att landets råoljeproduktion ökade från 11 miljoner fat per dag förra året till 12,4 miljoner fat per dag nästa år för att sedan fortsätta upp till 13,3 miljoner fat 2020.