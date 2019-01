Oljan fortsätter upp för fjärde handelsdagen i rad

Strax efter klockan 7 svensk tid ligger spotpriset på Nordsjöoljan på 5636 dollar per fat medan första terminen har stigit knappt 0,6 procent till 56,27 dollar per far.

Spotpriset på den amerikanska WTI-oljan har också accelererat under morgonen och stiger nu 1,2 procent till 47,37 dollar per fat. Första terminen är upp knappt 0,8 procent till 467,45 dollar per fat.