Oljan fortsätter ned – WTI på tolvmånaderslägsta

Brent handlades vid klockan 8 på 58,56 dollar per fat, efter att så sent som i torsdags ha kostat över 62 dollar. WTI låg samtidigt strax under 49 dollar, den lägsta nivån sedan oktober 2017.

Enligt marknadsaktörer som Reuters talat med kommer prispressen från oro för efterfrågenivåerna när den globala tillväxten antas minska, i kombination med skepsis kring hur effektiva de produktionsminskningar som Opec planerar egentligen blir.