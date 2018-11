Oljan återhämtar sig men terminerna indikerar fortsatt högt utbud

Oljan håller fast vid onsdagens återhämtning. Spotpriset på Brent har vid 13-tiden stigit 1,6 procent till 63,4 dollar per fat efter att ha nått en dagshögstanotering på 63,71 dollar tidigare under förmiddagen. Amerikanska WTI är samtidigt upp knappt 1,5 procent till 54,16 dollar per fat.

Det är fortfarande en bra bit kvar innan oljan har tagit igen tisdagens dramatiska fall då Brent handlades ned 6,7 procent. I terminsprissättningen döljer sig dessutom fler varningstecken.