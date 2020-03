Guldgruvbolaget Semafos produktion ökade med 39 procent under 2019, jämfört med 2018, till 340.900 uns. Justerat rörelseresultat blev 133 miljoner dollar (8,5) och justerat nettoresultat hänförligt till aktieägare blev 73,7 miljoner dollar, eller 0,22 dollar per aktie, jämfört med -4,5 miljoner respektive -0,01 dollar per aktie 2018.