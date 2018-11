Ökade kostnader pressar New Wave – kan påverka även kommande kvartal

New Waves försäljning steg med 9 procent organiskt under det tredje kvartalet, samtidigt som rörelsemarginalen backade till 7,6 procent, från 10,7 procent under samma period i fjol. Bolagets grundare, vd och storägare Torsten Jansson förklarar vinstminskningen med ökade kostnader.

"I den fas vi befinner oss, med stora investeringar i försäljning och marknadsföring samt investeringar i infrastruktur för att fortsätta vår tillväxt, kan det medföra lägre resultat vissa kvartal", skriver Torsten Jansson i rapporten.