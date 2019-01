Oförändrade råoljelager vänder prisuppgång

Samtidigt ökade amerikanska bensinlager med 6,9 miljoner fat när marknaden bara hade förväntat sig en ökning om 1,8 miljoner fat. Även lagren av destillerad olja ökade långt mer än förväntade 0,8 miljoner fat.

Beskedet gjorde att oljeprisrallyt kom av sig då prognoserna som siade om minskade lager var en orsak till att priserna hade ökat kraftigt under fredagens handel. Vid klockan 16.30 svensk tid låg spotpriset på Nordsjöoljan på drygt 58 dollar per fat samtidigt som WTI-oljan handlades till nästan 49 dollar per fat – uppgångar med över 4 procent för dagen.

Efter det definitiva beskedet hade priserna åter backat, dock handlades både Nordsjö- och WTI-oljan fortfarande upp med över 2 procent för dagen. Strax efter klockan 18.30 svensk tid kostade ett fat Nordsjöolja 56,90 dollar, medan WTI-oljan hade backat till 47,88 dollar.