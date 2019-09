Oförändrad prognos av efterfrågeökningen på olja från IEA

Oljeefterfrågan väntas uppgå till 100,3 miljoner fat per dag under 2019 (100,4 i föregående månads bedömning) och 100,6 miljoner fat per dag under 2020 (100,7).

Efterfrågan på Opec-olja, "call on Opec" plus lagerförändringar, väntas uppgå till 30,0 miljoner fat under 2019 (30,0) och till 29,0 miljoner fat under 2020 (29,1).

Oljeproduktionen i länder utanför Opec väntas bli 64,8 miljoner fat per dag under 2019 (64,8) och 67,0 miljoner fat per dag under 2020 (67,0).

Opecs råoljeproduktion bedöms ha uppgått till 29,74 miljoner fat per dag i augusti, jämfört med 29,69 miljoner fat per dag månaden före.