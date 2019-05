OECD: Ser markant svagare utveckling för global tillväxt

Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i vårprognosen, Economic Outlook, som presenterades på tisdagen.

Den globala tillväxten väntas uppgå till 3,2 procent i år och 3,4 procent nästa år, efter en ökning med 3,5 procent 2018.

I interimsprognosen i mars såg OECD en global BNP-tillväxt på 3,3 procent i år och 3,4 nästa år.

"Handel och investeringar har bromsat in kraftigt, i synnerhet i Europa och Asien. Företagens och hushållens förtroende har vacklat och produktionen i tillverkningsindustrin sjunker", skriver OECD.

Som en respons på detta har de finansiella förhållandena lättats när centralbanker har skiftat över i en mer ackommoderande hållning, och samtidigt har finanspolitiken gett stöd i en handfull länder. Samtidigt stöds hushållens inkomster och konsumtion av en låg arbetslöshet och en viss uppgång i löneökningarna i de större ekonomierna.

"Dock, som helhet, handelsspänningarna är kostsamma och den globala tillväxten väntas bromsa in till endast 3,2 procent innan den vänder upp till 3,4 procent 2020, klart under de tillväxtnivåer vi har sett de tre senaste decennierna, och även under 2017-2018", skriver OECD.

Även om tillväxtutsikterna redan är svaga ser OECD ett flertal nedåtrisker som "kastar en mörk skugga över den globala ekonomin och folks välbefinnande":