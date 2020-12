Odin-avhoppare startar eget tillsammans med oljefondschef

Innehåll från AFA Fastighet Annons

Som en av stadens större fastighetsägare vill AFA Fastigheter vara med och bidra till en tryggare och mänskligare stad för alla. Därför har de sedan länge valt att gå in som partnerföretag och stödja Stockholms Stadsmission. Under tre år har AFA Fastigheter dessutom anordnat en konstauktion till förmån för Stockholms Stadsmission under fastighetsmässan Business Arena Stockholm. Totalt har auktionerna inbringat ett extra bidrag på över 350 000 kronor.

– 2020 är året då inget är sig likt. Därför har vi tagit konstpaus till 2021, säger Lars Edberg, chef Förvaltning på AFA Fastigheter, som poängterar att Stockholms Stadsmissions behov av pengar dock är extra stort på grund av den rådande pandemin.

En 20-årig relation

Samarbetet med Stockholms Stadsmission ligger Lars Edberg varmt om hjärtat. I över 20 år har samarbetet pågått i olika former. Han berättar att det är en viktig del av företagets hållbarhetsarbete och sociala ansvarstagande.

Linda Nyqvist är ansvarig för partnerföretag på Stockholms Stadsmission. Hon säger att företagsstöd är oerhört viktigt för deras verksamhet. Organisationen är till stor del insamlingsfinansierad och är beroende av gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag.

– Det känns fint att vi har långsiktiga samarbetspartners som AFA Fastigheter. När de kom med idén om en välgörenhetsauktion på Business Arena Stockholm var svaret givetvis ja. Vi är tacksamma för varenda extra krona som kommer in i verksamheten. Jag hoppas på att både företag och privatpersoner kan tänka sig att ge oss en gåva i år, även om de denna gång inte budar på konst. Just nu pågår en pandemi som drabbar alla, men de som drabbas hårdast är människor som redan lever i utsatthet. Jag ser redan nu fram emot 2021 år konstauktion, säger Linda Nyqvist.

