Odd Mollys ordförande köper aktier för drygt 1 miljon kronor

Tillman har genom sitt bolag Kattvik Financial Services Aktiebolag under gårdagen köpt 209.351 stycken aktier i Odd Molly. Aktierna köptes till kursen 5 kronor per aktie, till ett totalt pris av 1 046 755 kronor.

Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.